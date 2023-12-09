5 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Jadi Sorotan Pemandu Bakat Dunia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Jenderal Lini Tengah!

Ivar Jenner bersiap curi perhatian dunia saat bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima pemain Timnas Indonesia yang bisa jadi sorotan pemandu bakat dunia di Piala Asia 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah seorang jenderal lini tengah.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal tampil di Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di Qatar. Turnamen sepakbola terakbar di level Asia itu akan dihelat pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Ajang ini bisa menjadi kesempatan bagi para pemain Timnas Indonesia untuk membuktikan diri di hadapan para pemandu bakat atau scout dunia. Setidaknya, ada lima pemain yang diprediksi mampu mencuri perhatian.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Jadi Sorotan Pemandu Bakat Dunia di Piala Asia 2023

5. Justin Hubner





Justin Hubner merupakan seorang bek tengah dari tim asal Inggris, Wolverhampton Wanderers. Dia masih bermain untuk tim U-21 namun sudah menjadi bagian dari skuad senior meski belum debut.

Hubner baru saja dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada pekan ini dan bisa tampil di Piala Asia 2023 nanti. Sang bek tengah berusia 20 tahun berpotensi menjadi pemain yang disorot jika mampu membuktikan dirinya pada laga-laga besar kontra Vietnam, Irak, dan Jepang.

4. Marselino Ferdinan





Marselino Ferdinan merupakan salah satu pemain lokal yang bersinar di Timnas Indonesia. Eks gelandang Persebaya Surabaya kini sedang merantau ke Belgia, dengan membela KMSK Deinze.

Marselino sudah dimainkan secara reguler oleh KMSK Deinze pada musim lalu. Namun, di musim ini, aksinya terhalau oleh cedera. Kendati begitu, Marselino kini sudah pulih dan siap mencuri perhatian di Piala Asia 2023.