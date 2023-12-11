Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Naturalisasi Vietnam Filip Nguyen Kursus Bahasa Lokal, Timnas Indonesia Harus Waspada!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |02:06 WIB
Kiper Naturalisasi Vietnam Filip Nguyen Kursus Bahasa Lokal, Timnas Indonesia Harus Waspada!
Kiper naturalisasi Vietnam, Filip Nguyen, sudah belajar bahasa lokal (Foto: Instagram/@filipng1)
A
A
A

KIPER naturalisasi Timnas Vietnam, Filip Nguyen, kedapatan belajar bahasa lokal guna memudahkan memberi instruksi di lini belakang saat pertandingan. Timnas Indonesia harus waspada sebab diketahui calon lawan di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menyiapkan taktik jebakan offside.

Tak mau kalah dengan Timnas Indonesia yang baru saja kedatangan Justin Hubner, Vietnam juga melakukan naturalisasi pemain. The Golden Star melakukan naturalisasi di sektor penjaga gawang.

Filip Nguyen

Filip merupakan pemain blasteran Republik Ceko dan Vietnam. Dia baru resmi menjadi Warga Negara Vietnam pada Rabu 6 Desember 2023, bersamaan dengan pengambilan sumpah WNI Justin Hubner.

Berbeda dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang kebanyakan berkarier di Eropa, Nguyen adalah kiper yang memperkuat klub Liga Vietnam, Cong Anh Ha Noi (CAHN FC). Menariknya, dia langsung bermanuver melakukan persiapan jelang membela Vietnam di Piala Asia 2023.

Pemain berusia 31 tahun itu langsung mengambil kursus bahasa Vietnam. Menurut pelatih kiper CAHN FC, Dinh Xuan Viet, Filip sejatinya memang sudah terbiasa berbicara bahasa Vietnam dengan ayah dan istrinya.

Hanya saja, Filip belum lancar berbicara bahasa Vietnam. Dia memilih untuk mengambil kursus bahasa Vietnam demi memudahkannya memberi instruksi kepada rekan setim dari bawah mistar.

“Ayah dan istri Filip Nguyen keduanya orang Vietnam, jadi di Republik Ceko, dia juga mulai bisa berbahasa Vietnam,” kata Dinh, dilansir dari Bongda, Senin (11/12/2023).

“Filip mempekerjakan seorang guru berbahasa Vietnam agar dapat berkomunikasi dengan percaya diri di lapangan. Dia sangat sadar untuk memperbaiki diri, menghindari kendala bahasa dengan rekan satu timnya,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659151/medina-warda-aulia-pecatur-andalan-bekasi-ini-borong-3-medali-di-sea-games-2025-mqc.webp
Medina Warda Aulia, Pecatur Andalan Bekasi Ini Borong 3 Medali di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/timnas_futsal_indonesia_u_16.jpg
Messi Ungkap Kunci Kebangkitan Timnas Futsal Indonesia U-16 atas Myanmar di Piala AFF U-16 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement