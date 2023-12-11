Kiper Naturalisasi Vietnam Filip Nguyen Kursus Bahasa Lokal, Timnas Indonesia Harus Waspada!

KIPER naturalisasi Timnas Vietnam, Filip Nguyen, kedapatan belajar bahasa lokal guna memudahkan memberi instruksi di lini belakang saat pertandingan. Timnas Indonesia harus waspada sebab diketahui calon lawan di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menyiapkan taktik jebakan offside.

Tak mau kalah dengan Timnas Indonesia yang baru saja kedatangan Justin Hubner, Vietnam juga melakukan naturalisasi pemain. The Golden Star melakukan naturalisasi di sektor penjaga gawang.

Filip merupakan pemain blasteran Republik Ceko dan Vietnam. Dia baru resmi menjadi Warga Negara Vietnam pada Rabu 6 Desember 2023, bersamaan dengan pengambilan sumpah WNI Justin Hubner.

Berbeda dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang kebanyakan berkarier di Eropa, Nguyen adalah kiper yang memperkuat klub Liga Vietnam, Cong Anh Ha Noi (CAHN FC). Menariknya, dia langsung bermanuver melakukan persiapan jelang membela Vietnam di Piala Asia 2023.

Pemain berusia 31 tahun itu langsung mengambil kursus bahasa Vietnam. Menurut pelatih kiper CAHN FC, Dinh Xuan Viet, Filip sejatinya memang sudah terbiasa berbicara bahasa Vietnam dengan ayah dan istrinya.

Hanya saja, Filip belum lancar berbicara bahasa Vietnam. Dia memilih untuk mengambil kursus bahasa Vietnam demi memudahkannya memberi instruksi kepada rekan setim dari bawah mistar.

“Ayah dan istri Filip Nguyen keduanya orang Vietnam, jadi di Republik Ceko, dia juga mulai bisa berbahasa Vietnam,” kata Dinh, dilansir dari Bongda, Senin (11/12/2023).

“Filip mempekerjakan seorang guru berbahasa Vietnam agar dapat berkomunikasi dengan percaya diri di lapangan. Dia sangat sadar untuk memperbaiki diri, menghindari kendala bahasa dengan rekan satu timnya,” imbuhnya.