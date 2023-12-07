Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Kalah dari Timnas Indonesia, Vietnam Naturalisasi Kiper Asal Republik Ceko

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:26 WIB
Tak Mau Kalah dari Timnas Indonesia, Vietnam Naturalisasi Kiper Asal Republik Ceko
Filip Nguyen resmi dinaturalisasi Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/filing1)
A
A
A

HANOI – Tim Nasional (Timnas) Vietnam tampaknya tak mau kalah dengan Timnas Indonesia yang baru saja berhasil menaturalisasi Justin Hubner. Sebab tim berjuluk Golden Star Warriors itu baru saja meresmikan pemain naturalisasi tambahan asal Republik Ceko, yakni Filip Nguyen.

Jelang Piala Asia 2023 dan lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia banyak tim yang mulai memperkuat diri. Timnas Indonesia dan Vietnam yang berada dalam satu grup saling berlomba-lomba dalam memperkuat skuad.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di Grup D bersama dengan Irak dan Jepang. Sementara di Kualifikasi Piala Dunia 2026, kedua tim tergabung di Grup F bersama Irak dan Filipina.

Pada Rabu (6/12/2023), Hubner mengucap sumpah WNI di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta. Tak mau kalah, Vietnam baru saja resmi merampungkan proses naturalisasi di sektor penjaga gawang bernama Filip Nguyen.

Untuk diketahui, Filip Nguyen merupakan pemain kelahiran Praha, Republik Ceko yang mewarisi darah Vietnam. Nama belakangnya tentu menggambarkan betapa darah Vietnam amat kental mengalir di nadinya.

Justin Hubner

Filip mengumumkan bahwa naturalisasinya telah selesai diproses lewat Instagram pribadinya. Pemain berusia 31 tahun itu pun mengucap salam hangat kepada fans sepak bola di Negeri Bintang Emas.

“Halo semuanya. Pasti semua orang menunggu kabarnya? Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah resmi menjadi warga negara Vietnam. Terima kasih semuanya telah mendukung saya,” tulis Filip pada Instagram pribadinya, @filipng1, Kamis (7/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657907/voli-mph.webp
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Raih Perak usai Takluk dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Dinilai Pilihan Paling Masuk Akal untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement