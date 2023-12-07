Tak Mau Kalah dari Timnas Indonesia, Vietnam Naturalisasi Kiper Asal Republik Ceko

HANOI – Tim Nasional (Timnas) Vietnam tampaknya tak mau kalah dengan Timnas Indonesia yang baru saja berhasil menaturalisasi Justin Hubner. Sebab tim berjuluk Golden Star Warriors itu baru saja meresmikan pemain naturalisasi tambahan asal Republik Ceko, yakni Filip Nguyen.

Jelang Piala Asia 2023 dan lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia banyak tim yang mulai memperkuat diri. Timnas Indonesia dan Vietnam yang berada dalam satu grup saling berlomba-lomba dalam memperkuat skuad.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di Grup D bersama dengan Irak dan Jepang. Sementara di Kualifikasi Piala Dunia 2026, kedua tim tergabung di Grup F bersama Irak dan Filipina.

Pada Rabu (6/12/2023), Hubner mengucap sumpah WNI di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta. Tak mau kalah, Vietnam baru saja resmi merampungkan proses naturalisasi di sektor penjaga gawang bernama Filip Nguyen.

Untuk diketahui, Filip Nguyen merupakan pemain kelahiran Praha, Republik Ceko yang mewarisi darah Vietnam. Nama belakangnya tentu menggambarkan betapa darah Vietnam amat kental mengalir di nadinya.

Filip mengumumkan bahwa naturalisasinya telah selesai diproses lewat Instagram pribadinya. Pemain berusia 31 tahun itu pun mengucap salam hangat kepada fans sepak bola di Negeri Bintang Emas.

“Halo semuanya. Pasti semua orang menunggu kabarnya? Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah resmi menjadi warga negara Vietnam. Terima kasih semuanya telah mendukung saya,” tulis Filip pada Instagram pribadinya, @filipng1, Kamis (7/12/2023).