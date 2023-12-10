2 Faktor Kunci Kemenangan Arema FC atas Persis Solo 3-1 di Liga 1 2023-2024

PELATIH Arema FC, Fernando Valente, beberkan kunci sukses timnya mengalahkan Persis Solo di Liga 1 2023-2024. Dia menyebut ada 2 faktor yang jadi kunci penting raihan manis itu, yakni kontrol emosi dan penguasaan bola yang baik.

Fernando Valente pun terang-terangan memuji anak asuhnya yang telah bekerja keras sepanjang pertandingan. Meski begitu, diakui oleh Fernando Valente, pertandingan melawan Persis Solo bukanlah hal yang mudah karena lawan juga memberikan perlawanan dan memiliki kualitas.

"Ini pertandingan gila, pertandingan yang sulit buat kita, lawan bermain sangat bagus,” ujar Fernando Valente usai laga, Sabtu 9 Desember 2023.

“Tapi, saya sudah tahu semuanya dengan cara ini kita memang layak untuk memenangkan pertandingan hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat untuk Persis juga membuat pertandingan bagus," lanjutnya.

Fernando Valente menyebut Arema FC akhirnya bisa meraih kemenangan kelima dari 22 pertandingan yang telah dijalaninya karena taktik penguasaan bola. Para pemain juga dinilai berhasil tampil dengan sabar.

"Kita selalu mencoba kontrol pertandingan dengan memasukkan gol, bisa mengontrol emosi, jadi pada saat kita menguasai bola kita juga defense, makanya lawan tidak bisa merebut. Tentu saja, kita kemasukan, jadi kita kemasukan, tapi kita bisa memasukkan beberapa gol," ungkap pelatih asal Portugal itu.

Baginya, kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen tim dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi, Fernando Valente tak anak asuhnya lengah dan jemawa, mengingat kemenangan ini belum berhasil membawa Arema FC keluar dari zona degradasi.

"Kita tetap harus meningkatkan permainan, tetapi dengan mungkn nggak mudah dengan tekanan kita, karena kita butuh poin," jelas Fernando Valente.