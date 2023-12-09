Hasil Arema FC vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Diuntungkan Penalti dan Kartu Merah, Singo Edan Menang 3-1

HASIL Arema FC vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (9/12/2023) malam WIB berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Singo Edan -- julukan Arema.

Arema sukses menang berkat gol-gol penalti dari Dedik Setiawan (10') dan Gilbert Alvarez (14') plus gol telat Charles Lokolingoy (90+3'). Sedangkan Persis sempat membalas melalui Ramadhan Sananta (18'), namun mengakhiri laga dengan 10 orang karena Jaime Xavier dikartu merah pada menit ke-91.

Jalannya Pertandingan

Arema FC langsung tancap gas menggempur pertahanan Persis Solo. Baru berjalan delapan menit, tim berjuluk Singo Edan sudah mengancam lewat tembakan Gilbert Alvarez, namun sayang masih mampu digagalkan penjaga gawang Persis Solo, Muhamad Riyandi.

Agresivitas Arema FC membuahkan hasil di menit 9 kala Diego Bardanca melakukan pelanggaran di kotak penalti. Dedik Setiawan yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik.

Pil pahit terus ditelan oleh Persis Solo. Pasalnya, tiga menit berselang, tim asuhan Leonardo Medina lagi-lagi mengalami nasib sial.

Kali ini, giliran Jaimerson Xavier yang diganjar kartu kuning usai melakukan pelanggaran di kotak penalti. Gilbert Alvarez pun bergantian dengan Dedik Setiawan dalam mengeksekusi penalti.

Muhamad Riyandi lagi-lagi gagal mengantisipasi penalti kedua Arema FC. Beruntungnya, Persis Solo langsung mampu memperkecil kedudukan di menit 17 lewat tembakan keras terukur Ramadhan Sananta.

Pertandingan berlanjut alot di sisa babak pertama. Namun keunggulan tipis 2-1 bagi Arema FC bertahan hingga turun minum.

Permainan sengit terus ditunjukkan kedua tim di babak kedua. Dedik Setiawan dan Arkhan Fikri bergangian mengancam gawang Persis Solo, namun peluang di menit 51 dan 55 masih digagalkan Muhamad Riyandi.