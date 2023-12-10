Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Atletico Madrid vs Almeria di Liga Spanyol 2023-2024: Los Rojiblancos Menang 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |22:13 WIB
Hasil Atletico Madrid vs Almeria di Liga Spanyol 2023-2024: <i>Los Rojiblancos</i> Menang 2-1
Atletio Madrid menang 2-1 atas Almeria. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID Atletico Madrid berhasil mengamankan poin penuh saat menyambut Almeria di pekan ke-16 Liga Spanyol 2023-2024, pada Minggu (10/12/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Civitas Metropolitano, tim berjuluk Los Rojiblancos itu menang dengan skor tipis 2-1.

Berkat kemenangan itu, Atletico pun menggeser Barcelona dari peringkat ketiga pada klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024. Atletico tercatat memiliki 34 poin, sama seperti jumlah poin yang dimiliki Barcelona di posisi keempat.

Kabar buruknya, Barcelona baru akan memainkan laga pekan ke-16 mereka dini hari nanti dengan melawan Girona. Jadi, andai menang melawan Girona, maka Blaugrana akan merebut kembali posisi ketiga dari Atletico.

Baca Juga:
baca_juga

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil baik sejak awal babak pertama. Terbukti ketika laga baru berjalan 17 menit, tim asuhan Diego Simeone itu mampu mencetak gol.

Atletico Madrid vs Almeria (reuters)

Gol pertama Atletico itu dicetak oleh striker andalan mereka, Alvaro Morata. Mantan pemain Real Madrid itu mencatatkan namanya usai menerima umpan dari Antoine Griezmann.

Sebelumnya, Atletico juga sempat menggetarkan gawang Almeria, namun VAR menganulir gol tersebut. Gol Morata di menit 17 itu pun seakan membayar kegagalan tersebut.

Halaman:
1 2
      
