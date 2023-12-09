Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel Menang 4-2 atas Kinantan FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |13:33 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel Menang 4-2 atas Kinantan FC
Blacksteel hajar Kinantan FC 4-2 di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/Blacksteel)
TEGAL – Black Steel FC meraih kemenangan atas Kinantan FC di pekan ke-4 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Evan Soumilena menang meyakinkan dengan skor akhir 4-2.

Kedua tim saling berhadapan di GOR Tegal Selatan, Jawa Tengah, Sabtu (9/12/2023) pukul 11.00 WIB. Blacksteel bermain apik dan sukses mencuri tiga poin di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel yang tampil dominan sejak menit awal mampu membuka keran golnya lebih dulu lewat gol Samuel Amos. Tim polesan Chema Jimenez itu terus menggempur pertahanan dari Kinantan.

Sampai akhirnya, Black Steel sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Rafael Da Rosa. Sementara itu, anak-anak Kinantan tidak patah semangat. Mereka terus mengerahkan tenaga untuk mempertipis kedudukan.

Akhirnya, Kinantan mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol Mahyar Sidik disaat laga memasuki 10 menit akhir. Pertandingan berjalan sengit karena kedua tim saling jual beli serangan di sisa waktu yang ada.

Black Steel mampu memperlebar keunggulannya lewat gol Ardiansyah Nur sebelum babak pertama usai. Pada akhirnya, mereka unggul sementara atas Kinantan dengan skor 3-1 di babak pertama.

