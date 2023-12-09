Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Ke-16: Cristiano Ronaldo Mulai Dipepet Aleksandar Mitrovic!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |06:51 WIB
Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Ke-16: Cristiano Ronaldo Mulai Dipepet Aleksandar Mitrovic!
Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menang 4-1 atas Al Riyadh di Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Instagram/Al Nassr)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan ke-16 akan diulas Okezone. Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, mulai dipepet Aleksandar Mitrovic dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi musim ini.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- sejatinya telah menambah pundi-pundi golnya di pekan ke-16 Liga Arab Saudi 2023-2024. Megabintang asal Portugal itu sukses mencetak satu gol dan membawa Al Nassr menang 4-1 atas Al Riyadh.

Pertandingan tersebut berlangsung di Al Awwal Park Stadium, Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB. Cristiano Ronaldo mencetak gol pembuka Faris Najd -julukan Al Nassr- di menit ke-31. Sedangkan tiga gol Al Nassr lain dicetak oleh Otavio (45+3') dan Talisca (67', 90+4').

Dalam laga tersebut, Cristiano Ronaldo cs membawa Al Nassr mendominasi sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola 67 persen. Bahkan, Al Nassr telah melakukan 22 percobaan dengan 8 di antaranya tepat sasaran, berbanding 1 percobaan dilakukan Al Riyadh.

Berkat kemenangan itu, Al Nassr pun kini masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan 37 poin. Cristiano Ronaldo cs terpaut 7 poin dari Al Hilal sebagai pemuncak klasemen.

Selain membawa Al Nassr menang, Cristiano Ronaldo juga mengukuhkan diri sebagai pemimpin top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan total 16 gol. Pemain 38 tahun itu dipepet oleh Aleksandar Mitrović(Al Hilal) yang telah mencetak 14 gol.

Halaman:
1 2
      
