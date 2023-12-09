Al Nassr Kalahkan Al Riyadh, Cristiano Ronaldo Catat Hasil Manis di Pertandingan ke-1200

RIYADH – Cristiano Ronaldo mencatatkan penampilan ke-1.200 sepanjang kariernya saat menghadapi Al Riyadh. Dalam laga spesialnya tersebut, pemain berjuluk CR7 ini sukses mengantarkan Al Nassr meraih kemenangan.

Al Nassr menang telak 4-1 saat menjamu Al Riyadh di King Saud University Stadium, Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB. Empat gol kemenangan itu dicetak oleh Ronaldo (31’), Otavio (45+3’), dan brace Talisca (67’, 90+4’). Sementara satu gol tim tamu disumbang Andre Gray (68’).

Ronaldo tidak hanya mengemas satu gol saja di laga ke-1.200 nya ini. Melainkan, mantan pemain Manchester United itu juga menyumbang satu assist pada gol yang dicetak Otavio.

Maka dengan begitu, Ronaldo sukses mengemas satu gol dan satu assist di laga spesialnya ini. Tentunya ini menjadi hasil manis yang diraih CR7. Terlebih, dia menambah pundi-pundi golnya di musim ini.

Tercatat, Ronaldo telah mengemas 16 gol dan delapan assist dari 15 penampilannya bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023/2024. Pundi-pundi golnya ini masih akan terus bertambah mengingat kompetisi baru berjalan 16 pekan.

Sementara itu, kemenangan atas Al Riyadh menjadi kemenangan penting bagi Faris Najd -julukan Al Nassr. Pasalnya, Al Nassr terus mengejar Al Hilal yang sedang memuncaki papan klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023/2024.