Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Lantaran Sebut Garuda Tak Bisa Finis sebagai Juara Grup D di Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |00:02 WIB
Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Lantaran Sebut Garuda Tak Bisa Finis sebagai Juara Grup D di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia bakal hadapi Jepang, Vietnam, dan Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 meremehkan Timnas Indonesia dengan menyebut pasukan Shin Tae-yong tersebut bakal kesulitan finis sebagai juara Grup D Piala Asia 2023. Sebab mereka menilai kemungkinan besar skuad Garuda bakal mengakhiri turnamen antara di posisi ketiga atau keempat.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Skuad Garuda pun tergabung di Grup D yang berisikan tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam.

Melihat lawan-lawan di Grup D Piala Asia 2023 tersebut, The Thao 247 memprediksikan dua posisi teratas kemungkinan bakal diperebutkan oleh Jepang dan Iran. Sementara Timnas Indonesia dan Vietnam akan bersaing merebut posisi ketiga untuk lolos ke babak 16 besar.

The Thao 247 pun merasa mengincar posisi ketiga menjadi target masuk akal untuk Timnas Indonesia, begitu juga Vietnam. Mengingat secara level, Irak dan Jepang berada di atas kedua tim tersebut.

Timnas Indonesia

“Timnas Indonesia mempunyai target yang cukup tinggi di Piala Asia 2023 mendatang. Mereka ingin lolos dari babak penyisihan grup dan cara yang paling mungkin untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan bersaing memperebutkan posisi salah satu tim peringkat 3 dengan hasil terbaik,” bunyi pernyataan The Thao 247, dikutip Sabtu (9/12/2023).

“Timnas Vietnam akan menjadi lawan utama Indonesia di Grup D tersebut. Pertemuan kedua tim akan berlangsung pada 19 Januari 2024 pada laga matchday kedua,” tambah keterangan media Vietnam tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658431/jelang-porprov-jabar-2026-atlet-kabupaten-bekasi-dapat-jaminan-kesehatan-jxf.webp
Jelang Porprov Jabar 2026, Atlet Kabupaten Bekasi Dapat Jaminan Kesehatan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/25/gelandang_persib_bandung_marc_klok_foto_persib.jpg
Marc Klok Beri Kabar Buruk jelang Persib Vs Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement