Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Lantaran Sebut Garuda Tak Bisa Finis sebagai Juara Grup D di Piala Asia 2023

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 meremehkan Timnas Indonesia dengan menyebut pasukan Shin Tae-yong tersebut bakal kesulitan finis sebagai juara Grup D Piala Asia 2023. Sebab mereka menilai kemungkinan besar skuad Garuda bakal mengakhiri turnamen antara di posisi ketiga atau keempat.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Skuad Garuda pun tergabung di Grup D yang berisikan tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam.

Melihat lawan-lawan di Grup D Piala Asia 2023 tersebut, The Thao 247 memprediksikan dua posisi teratas kemungkinan bakal diperebutkan oleh Jepang dan Iran. Sementara Timnas Indonesia dan Vietnam akan bersaing merebut posisi ketiga untuk lolos ke babak 16 besar.

The Thao 247 pun merasa mengincar posisi ketiga menjadi target masuk akal untuk Timnas Indonesia, begitu juga Vietnam. Mengingat secara level, Irak dan Jepang berada di atas kedua tim tersebut.

“Timnas Indonesia mempunyai target yang cukup tinggi di Piala Asia 2023 mendatang. Mereka ingin lolos dari babak penyisihan grup dan cara yang paling mungkin untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan bersaing memperebutkan posisi salah satu tim peringkat 3 dengan hasil terbaik,” bunyi pernyataan The Thao 247, dikutip Sabtu (9/12/2023).

“Timnas Vietnam akan menjadi lawan utama Indonesia di Grup D tersebut. Pertemuan kedua tim akan berlangsung pada 19 Januari 2024 pada laga matchday kedua,” tambah keterangan media Vietnam tersebut.