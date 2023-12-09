Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Mali U-17 Diburu Klub Top Eropa Berkat Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |01:16 WIB
5 Pemain Timnas Mali U-17 Diburu Klub Top Eropa Berkat Piala Dunia U-17 2023
Pemain-pemain Timnas Mali U-17 laris diburu klub top Eropa (Foto: Doc. LOC WCU17/RKY)
A
A
A

LIMA pemain Timnas Mali U-17 diburu klub top Eropa berkat Piala Dunia U-17 2023. Les Aigles memang menjadi kejutan dengan melaju hingga semifinal turnamen antar kelompok umur itu.

Mali U-17 sukses menyabet peringkat ketiga Piala Dunia U-17 2023. Usai takluk 1-2 dari Timnas Prancis U-17 pada babak semifinal, sang wakil Afrika kemudian menghajar Timnas Argentina U-17 dengan skor telak 3-0 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat 1 Desember silam.

Timnas Mali U-17 (Foto: FIFA)

Berkat performa impresif tersebut, sebanyak lima pemain Mali U-17 ramai peminat dari klub Eropa. Pemain pertama adalah sang bomber, Ibrahim Diarra, yang kabarnya sudah sepakat merapat ke Barcelona.

Pemain berusia 16 tahun itu juga dikabarkan sudah menjalani latihan dengan tim junior Barcelona Juvenil A, demikian sebagaimana dilaporkan Barca Centre. Dia akan bergabung dengan Blaugrana dari klub lokal, Africa Foot, ketika usianya sudah menginjak 18 tahun.

Tak mau kalah, rival Barcelona di Liga Spanyol yakni Villareal juga mengincar gelandang milik Mali U-17, yakni Mahamoud Barry. Pemain berusia 17 tahun ini mencetak tiga gol dan satu assist selama mentas di Piala Dunia U-17 2023.

Sepasang media asal Mali, yakni Prowess Pitch Africa dan References 14 Sport, sudah mengabarkan Barry segera berkostum kuning. Kemudian, terdapat penyerang Mali U-17 lainnya, Mamadou Doumbia yang sudah menjalani trial bersama klub asal Italia, Udinese.

Halaman:
1 2
      
