HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Para Pemain Timnas Mali U-17 Selebrasi ala Cristiano Ronaldo Usai Bantai Argentina U-17 di Perebutan Posisi 3 Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |10:20 WIB
Timnas Mali U-17 selebrasi ala Cristiano Ronaldo di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

PARA pemain Timnas Mali U-17 melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo usai bantai Argentina U-17 di perebutan posisi 3 Piala Dunia U-17 2023. Selebrasi 'siu' ala CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- itu pun sontak membuat Stadion Manahan, Solo, bergemuruh.

Timnas Mali U-17 berhasil merebut posisi ketiga Piala Dunia U-17 2023. Kepastian itu didapat Ibrahim Diarra cs usai menggilas Timnas Argentina U-17 dengan skor telak 3-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat 1 Desember 2023 malam WIB.

Timnas Mali U-17 selebrasi siuuu. Foto: FIFA

Gol-gol kemenangan Timnas Mali U-17 masing-masing dicetak oleh Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia, dan Makalou. Gol mereka mampu mempermalukan La Albiceleste junior yang diperkuat Claudio Echeverri dkk.

Ibrahim Diarra berhasil mengonversi umpan terukur Sekou Kone menjadi gol saat laga baru berjalan sembilan menit. Gol penyerang 16 tahun itu pun membuat Mali U-17 unggul 1-0.

Telusuri berita bola lainnya
