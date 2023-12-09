Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Liga Italia 2023-2024: Walter Mazzarri Nilai Napoli Tidak Pantas Kalah dari Juventus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |09:12 WIB
Liga Italia 2023-2024: Walter Mazzarri Nilai Napoli Tidak Pantas Kalah dari Juventus
Pelatih Napoli, Walter Mazzarri (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN – Pelatih Napoli, Walter Mazzarri, mengatakan bahwa mereka tidak sepantasnya menelan kekalahan dari Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Pasalnya, Partenopei -julukan Napoli- sangat mendominasi jalannya pertandingan.

Napoli harus menelan kekalahan tipis 0-1 saat melawat ke markas Juventus di Stadion Juventus, Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB. Partenope yang tampil cukup dominan sejak babak pertama harus kecolongan lewat gol sundulan Federico Gatti di menit ke-51.

Jelas ini menjadi hasil yang tidak memuaskan bagi kubu Napoli karena ini sekaligus menjadi kekalahan ketiga mereka secara beruntun. Namun Mazzarri mengatakan bahwa sejatinya Partenopei telah menemukan ritme permainannya kembali.

Mazzarri mengungkapkan kalau Napoli tidak pantas meraih kekalahan karena sangat mendominasi laga dengan menciptakan banyak peluang ketimbang Juventus. Tapi dewi fortuna belum berpihak padanya karena mereka harus kecolongan lewat tandukan Gatti yang memanfaatkan umpan silang Andrea Cambiaso.

“Tim ini telah menemukan kembali keseimbangan, gaya bermain. Kami benar-benar tidak pantas kalah hari ini,” ucap Mazzarri, dilansir dari Football Italia, Sabtu (9/12/2023).

“Siapa pun yang mengetahui sepak bola menyadari bahwa ada momen-momennya. Para pemain memainkan permainan yang hebat, saya pikir mereka mendominasi pertandingan, memaksa Juventus bertahan di area mereka sendiri hampir sepanjang babak kedua,” sambungnya.

“Satu-satunya kesalahan kami adalah tidak menutupi umpan silang itu dan kami kehilangan pemain di dalam kotak penalti. Napoli telah mencoba segalanya, tapi hal ini terjadi (kecolongan),” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
