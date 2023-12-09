Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Menang 1-0, Bianconeri Kukuh di Puncak Klasemen!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |05:47 WIB
Hasil Juventus vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Menang 1-0, Bianconeri Kukuh di Puncak Klasemen!
Juventus menang 1-0 atas Napoli di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Juventus vs Napoli di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Bianconeri -julukan Juventus- menang 1-0 atas Partenopei -julukan Napoli pada pekan ke-15 Liga Italia 2023-2024 itu yang berlangsung di Allianz Stadium pada Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB.

Adalah Federico Gatti yang menjadi pahlawan kemenangan Juventus pada laga tersebut usai mencetak gol di menit ke-51. Sementara itu, sang juara bertahan gagal menyamakan kedudukan sehingga kehilangan poin pada laga tandangnya.

Kemenangan atas Napoli membuat Juventus kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan koleksi 36 poin. Si Nyonya Tua menggeser Inter Milan ke peringkat kedua dengan nilai 35 poin dan baru memainkan 14 pertandingan.

Sementara itu, Napoli harus rela tertahan di urutan kelima klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan perolehan 24 poin. Sejatinya, Partenopei memiliki banyak peluang untuk mencuri poin pada laga tandangnya di markas Juventus.

Salah satunya pada menit ke-28, Khvicha Kvaratskhelia sempat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Juventus, Wojciech Szczesny. Beruntung, sang kiper langsung mencegahnya dengan cepat.

Keasyikan menyerang, Napoli justru harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-51 via gol Federico Gatti. Usai menerima umpan dari Andrea Cambiaso, bek asal Italia itu menang duel udara dengan Giovanni Di Lorenzo dan Amir Rrahmani sehingga mampu menyundul bola.

Halaman:
1 2
      
