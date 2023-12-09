Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Kalahkan Napoli, Massimiliano Allegri: Luar Biasa!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |08:23 WIB
Juventus Kalahkan Napoli, Massimiliano Allegri: Luar Biasa!
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN – Juventus berhasil kalahkan Napoli dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Hasil itu membuat pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, sangat puas.

Juventus menang tipis 1-0 saat menjamu Napoli di Stadion Juventus, Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB. Satu gol kemenangan tim berjuluk Si Nyonya Tua itu disumbang oleh Federico Gatti di menit ke-51.

Usai laga, Allegri mengatakan ini menjadi hasil yang sangat penting bagi Juventus. Karena berkat kemenangan ini, Si Nyonya Tua untuk sementara memuncaki papan klasemen dengan koleksi 36 poin, unggul 12 angka atas Napoli yang ada di posisi lima.

“Kemenangan ini sangat penting, karena kami menempatkan Napoli dengan keunggulan 12 (poin) dan itu adalah hasil yang luar biasa,” kata Allegri, dikutip dari Football Italia, Sabtu (9/12/2023).

Menyoal pertandingan, Allegri mengakui kalau Napoli cukup menguasai pertandingan dengan tercipta beberapa peluang emas salah satunya lewat Khvicha Kvaratskhelia. Akan tetapi, dia juga puas dengan kinerja para pemain Juventus.

Pasalnya, Dusan Vlahovic dan kolega bekerja sangat keras untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Kerja keras tersebut membuat Allegri memberi kredit kepada anak asuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658441/fun-walk-pp-isnu-di-jakarta-gaungkan-olahraga-santai-dan-solidaritas-bencana-hxu.webp
Fun Walk PP ISNU di Jakarta, Gaungkan Olahraga Santai dan Solidaritas Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/gelandang_manchester_united_bruno_fernandes_fot.jpg
Ruben Amorim Beri Kabar Buruk soal Cedera Bruno Fernandes usai MU Takluk dari Aston Villa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement