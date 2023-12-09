Juventus Kalahkan Napoli, Massimiliano Allegri: Luar Biasa!

TURIN – Juventus berhasil kalahkan Napoli dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Hasil itu membuat pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, sangat puas.

Juventus menang tipis 1-0 saat menjamu Napoli di Stadion Juventus, Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB. Satu gol kemenangan tim berjuluk Si Nyonya Tua itu disumbang oleh Federico Gatti di menit ke-51.

Usai laga, Allegri mengatakan ini menjadi hasil yang sangat penting bagi Juventus. Karena berkat kemenangan ini, Si Nyonya Tua untuk sementara memuncaki papan klasemen dengan koleksi 36 poin, unggul 12 angka atas Napoli yang ada di posisi lima.

“Kemenangan ini sangat penting, karena kami menempatkan Napoli dengan keunggulan 12 (poin) dan itu adalah hasil yang luar biasa,” kata Allegri, dikutip dari Football Italia, Sabtu (9/12/2023).

Menyoal pertandingan, Allegri mengakui kalau Napoli cukup menguasai pertandingan dengan tercipta beberapa peluang emas salah satunya lewat Khvicha Kvaratskhelia. Akan tetapi, dia juga puas dengan kinerja para pemain Juventus.

Pasalnya, Dusan Vlahovic dan kolega bekerja sangat keras untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Kerja keras tersebut membuat Allegri memberi kredit kepada anak asuhnya.