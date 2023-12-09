Juventus vs Napoli: Massimiliano Allegri Kobarkan Tekad Raih 3 Poin

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mengobarkan tekad meraih tiga angka melawan Napoli pada giornata 15 Liga Italia 2023-2024. Angka penuh dibutuhkan si Nyonya Tua untuk terus bersaing di jalur scudetto.

Duel Juventus vs Napoli itu akan digelar di Stadion Allianz, Turin, Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB. Allegri mengatakan persiapan timnya berjalan cukup matang untuk melawan sang juara bertahan.

"Keinginan untuk bisa memenangkan setiap laga. Membandingkan diri dengan semua lawan, ini sangat penting," kata Allegri, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (9/12/2023).

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan Bianconeri melawan Napoli akan menjadi laga yang cukup seru. Oleh dikarenakan, kedua tim dihuni-huni pemain-pemain berkualitas dan ingin meraih kemenangan.

"Pasti akan menjadi pertandingan yang bagus," tukas pria asal Italia itu.

Allegri mengatakan saat ini belum mau membicarakan kans Juventus menjadi juara. Pasalnya, perjalanan kompetisi baru akan memasuki jeda putaran pertama.