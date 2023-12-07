Juventus Tidak Akan Mampu Raih Gelar Juara Liga Italia 2023-2024, Ini Alasannya

JUVENTUS dinilai tidak akan mampu meraih gelar juara Liga Italia atau Scudetto pada musim ini. Hal tersebut diungkapkan oleh legenda sepakbola Italia, Bruno Giordano.

Si Nyonya Tua – julukan Juventus – kini menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Mereka memiliki 33 poin dari 14 laga, hanya terpaut dua poin dari Inter Milan yang memuncaki klasemen.

Namun demikian, Giordano merasa bahwa Juventus bukanlah tim terkuat. Sebab, Inter Milan, AC Milan, dan Napoli dinilai lebih baik.

"Juve hanya berada di peringkat keempat dalam hal skuad. Saya pikir, dalam hal skuad tidak hanya Inter tetapi juga Milan dan Napoli yang lebih unggul," kata Bruno Giordano dilansir dari Tuttomercato, Kamis (7/12/2023).

Eks pemain Napoli itu merasa bahwa Juventus hanya berada di papan atas karena pelatihnya adalah Massimiliano Allegri. Namun, dalam hal skuad, mereka bukanlah yang terbaik.