Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Tidak Akan Mampu Raih Gelar Juara Liga Italia 2023-2024, Ini Alasannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:33 WIB
Juventus Tidak Akan Mampu Raih Gelar Juara Liga Italia 2023-2024, Ini Alasannya
Juventus dinilai bukan tim terkuat di Liga Italia 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JUVENTUS dinilai tidak akan mampu meraih gelar juara Liga Italia atau Scudetto pada musim ini. Hal tersebut diungkapkan oleh legenda sepakbola Italia, Bruno Giordano.

Si Nyonya Tua – julukan Juventus – kini menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Mereka memiliki 33 poin dari 14 laga, hanya terpaut dua poin dari Inter Milan yang memuncaki klasemen.

Juventus

Namun demikian, Giordano merasa bahwa Juventus bukanlah tim terkuat. Sebab, Inter Milan, AC Milan, dan Napoli dinilai lebih baik.

"Juve hanya berada di peringkat keempat dalam hal skuad. Saya pikir, dalam hal skuad tidak hanya Inter tetapi juga Milan dan Napoli yang lebih unggul," kata Bruno Giordano dilansir dari Tuttomercato, Kamis (7/12/2023).

Eks pemain Napoli itu merasa bahwa Juventus hanya berada di papan atas karena pelatihnya adalah Massimiliano Allegri. Namun, dalam hal skuad, mereka bukanlah yang terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658021/mencari-penerus-tiga-srikandi-1360-pemanah-bertarung-di-kejurnas-panahan-antarklub-2025-fah.webp
Mencari Penerus Tiga Srikandi: 1.360 Pemanah Bertarung di Kejurnas Panahan Antarklub 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/menpora_erick_thohir.jpg
Target Terlewati! Erick Thohir Ungkap Kebangkitan Besar Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement