Alasan Sosok Pemain Keturunan Indonesia Ini Bikin Fans Chelsea Ngamuk Usai Dipermalukan Manchester United

ALASAN sosok pemain keturunan Indonesia ini bikin fans Chelsea ngamuk usai dipermalukan Manchester United menarik untuk dikulik. Pemain keturunan Indonesia itu adalah Ian Maatsen.

Sebagai pemain belakang Chelsea, Ian Maatsen menjadi perbincangan setelah pertandingan melawan Manchester United. Pasalnya The Blues – julukan Chelsea – kalah 1-2 dari klub berjuluk Setan Merah itu dalam pertandingan Liga Inggris 2023-2024. Kekalahan tersebut tentu membuat penggemar kecewa.

Akan tetapi, salah satu alasan yang membuat Ian Maatsen bikin fans Chelsea ngamuk adalah komentar Maatsen di akun Instagram milik salah satu pemain klub Setan Merah,Sofyan Amrabat.

Melalui Instagram pribadinya, Sofyan Amrabat mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan melawan Chelsea.

“Semangat luar biasa dan kinerja luar biasa! Terima kasih atas dukungannya yang luar biasa.” tulis Sofyan Amrabat, Sabtu (07/12/23).

Sangat mengejutkan melihat Ian Maatsen menjadi salah satu dari ribuan warganet yang meninggalkan komentar di unggahan Sofyan Amrabat. Pemain berkewarganegaraan Belanda itu meninggalkan komentar berupa emoji api dan salam hormat.

Meski sudah secepat mungkin menghapusnya, ternyata komentar itu dilihat oleh penggemar Chelsea. Komentar Maatsen di Instagram Amrabat memicu kemarahan para fans Chelsea.