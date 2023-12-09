3 Pemain Bintang yang Dijual Manchester United pada Januari 2024, Nomor 1 Mantan Gelandang Real Madrid

TIGA pemain bintang yang akan dijual Manchester United pada Januari 2024 akan menjadi pembahasan kali ini. Setan Merah sepertinya bakal bergerak cepat untuk merombak skuad mereka di bursa transfer musim dingin nanti.

Sejumlah nama pun mulai bermunculan. Berikut tiga pemain bintang yang akan dijual Manchester United pada Januari 2024

3. Raphael Varane





Pertama ada nama Raphael Varane. Bek tangguh asal Prancis ini bergagabung ke skuad Setan Merah pada Agustus 2021 lalu.

Sempat digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di lini perathanan, Varane justru tampil di bawah ekspektasi. Tak heran, meski masih terikat kontrak hingga 2025, Man United tidak segan untuk menjual eks pemain Lens ini.