HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jurgen Klopp Ungkap Ambisi Besar Liverpool Puncaki Klasemen Liga Inggris 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |08:13 WIB
Jurgen Klopp Ungkap Ambisi Besar Liverpool Puncaki Klasemen Liga Inggris 2023-2024
Liverpool berpeluang puncaki klasemen Liga Inggris jika bisa mengalahkan Crystal Palace malam ini (Foto: Instagram Liverpool)
A
A
A

LONDON - Liverpool berambisi memuncaki klasemen Liga Inggris 2023-2024 pada pekan ke-16. Namun, The Reds punya dua catatan untuk mewujudkan ambisi mereka tersebut.

Catatan pertama, Liverpool harus menang atas Crystal Palace dalam laga itu, Selhurst Park Stadium, Sabtu (9/12/2023). Namun, tim itu juga berharap Arsenal kalah dari Aston Villa dalam laga di Villa Park, Minggu (10/12/2023).

Kemenangan akan membuat poin Liverpool menjadi 37 angka dan memuncaki klasemen. Sebab, poin Arsenal tetap 36 jika menelan kekalahan.

Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengklaim timnya bakal tampil maksimal saat melawan Crystal Palace agar dapat memperbaiki posisi. Jadi, timnya tidak memandang sebelah mata tim tuan rumah.

"Kami ingin memenangkan pertandingan," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Jumat (8/12/2023).

"Kami membutuhkan poin dan kami ingin meraihnya. Itulah yang kami persiapkan dalam waktu singkat ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
