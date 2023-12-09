Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Ungkap Rencana Manchester United di Bursa Transfer Musim Dingin 2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |00:10 WIB
Erik Ten Hag Ungkap Rencana Manchester United di Bursa Transfer Musim Dingin 2024
Erik Ten Hag bicara soal rencana Manchester United di bursa transfer musim dingin 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

ERIK Ten Hag ungkap rencana Manchester United di bursa transfer musim dingin 2024. Pelatih asal Belanda tersebut memilih untuk menunda aktivitas transfer The Red Devils – julukan Manchester United – hingga musim panas tahun depan.

Manchester United tampak lesu di paruh pertama musim 2023-2024, dengan banyaknya pemain yang tampil di bawah harapan. Badai cedera juga memperburuk keadaan dan musim akan menjadi semakin sulit di paruh kedua karena jadwal yang akan sangat padat.

Manchester United

Namun Ten Hag tidak berpikir demikian. Dia masih percaya Bruno Fernandes dan kolega mampu membawa Man United bangkit di sisa musim 2023-2024 ini.

“Saya tidak berpikir bahwa kami perlu mendatangkan pemain baru pada bulan Januari, dan, jika demikian, pendekatan dari United adalah jika Anda dapat meningkatkan tim Anda, maka Anda harus melakukannya,” kata Ten Hag kepada United We Stand, dilansir Sky Sports, Jumat (8/12/2023).

Ten Hag membeberkan alasan belanja pemain di jendela musim dingin bukan hal yang realistis. Menurutnya, jarang sekali pemain top ingin hengkang di pertengahan musim

“Namun secara realistis, dalam kaitannya dengan pasar, sering kali Anda tidak menarik pemain terbaik di musim dingin,” ucap Ten Hag

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658577/gabungkan-olahraga-dan-hiburan-brothersphere-bakal-digelar-di-jakarta-xlp.webp
Gabungkan Olahraga dan Hiburan, Brothersphere Bakal Digelar di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/23/asnawi_mangkualam_1.jpg
No Sensor! Asnawi Nilai Timnas Indonesia Belum Siap ke Piala Dunia 2026, Cuma 7 Pemain Layak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement