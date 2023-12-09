Erik Ten Hag Ungkap Rencana Manchester United di Bursa Transfer Musim Dingin 2024

ERIK Ten Hag ungkap rencana Manchester United di bursa transfer musim dingin 2024. Pelatih asal Belanda tersebut memilih untuk menunda aktivitas transfer The Red Devils – julukan Manchester United – hingga musim panas tahun depan.

Manchester United tampak lesu di paruh pertama musim 2023-2024, dengan banyaknya pemain yang tampil di bawah harapan. Badai cedera juga memperburuk keadaan dan musim akan menjadi semakin sulit di paruh kedua karena jadwal yang akan sangat padat.

Namun Ten Hag tidak berpikir demikian. Dia masih percaya Bruno Fernandes dan kolega mampu membawa Man United bangkit di sisa musim 2023-2024 ini.

“Saya tidak berpikir bahwa kami perlu mendatangkan pemain baru pada bulan Januari, dan, jika demikian, pendekatan dari United adalah jika Anda dapat meningkatkan tim Anda, maka Anda harus melakukannya,” kata Ten Hag kepada United We Stand, dilansir Sky Sports, Jumat (8/12/2023).

Ten Hag membeberkan alasan belanja pemain di jendela musim dingin bukan hal yang realistis. Menurutnya, jarang sekali pemain top ingin hengkang di pertengahan musim

“Namun secara realistis, dalam kaitannya dengan pasar, sering kali Anda tidak menarik pemain terbaik di musim dingin,” ucap Ten Hag