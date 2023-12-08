Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain yang Makin Bersinar Setelah Tinggalkan Liga Indonesia, Nomor 1 Juara Liga Champions Asia!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |22:00 WIB
7 Pemain yang Makin Bersinar Setelah Tinggalkan Liga Indonesia, Nomor 1 Juara Liga Champions Asia!
Guangzhao Evergrande yang diperkuat Zeng Cheng juara Liga Champions Asia (Foto: twitter/theafccl)
A
A
A

SEDERET pemain asing ternyata memiliki karir yang makin bersinar setelah tinggalkan Liga Indonesia. Padahal sebagian besar dari mereka gagal mempersembahkan gelar bagi klubnya di tanah air.

Kegagalan mereka untuk tampil gemilang hingga mempersembahkan gelar bagi timnya tidak lepas dari perbedaan bahasa, budaya, dan juga cuaca. Selain itu, ketatnya persaingan di dunia sepakbola Indonesia juga membuat banyak pemain gagal mempersembahkan gelar meski telah bermain apik.

Berikut adalah 7 pemain yang makin bersinar setelah tinggalkan Liga Indonesia.

7. Jonathan Bauman

Jonathan Bauman

Jonathan Baumann adalah mantan pemain asing Persib Bandung di Liga 1 musim 2018. Sayangnya, dirinya gagal mempersembahkan trofi juara meski hanya tinggal selangkah lagi meraihnya. Selepas dari Persib, Baumann kemudian pindah ke Kedah FA di Liga Malaysia. Di tim ini, dirinya sukses meraih trofi Piala FA Malaysia.

6. Douglas Packer

Douglas Packer

Mantan pemain asing Barito Putera juga sukses setelah meninggalkan Liga Indonesia. Tepat setelah membela Laskar Antasari di kurun waktu 2017-2018, Douglas Packer kemudian bergabung dengan klub Remo di Brasil. Di klub ini dirinya sukses meraih gelar Campeonato Paraense.

5. Suchao Nuchnum

Suchao Nuchnum

Pada tahun 2009, Persib pernah mendatangkan pemain asal Thailand, Suchao Nuchnum. Meski penampilannya terbilang apik, namun dirinya gagal mempersembahkan gelar apapun. Selepas dari Maung Bandung, dirinya kembali ke negaranya dan bergabung bersama Buriram United. Dirinya pun sukses menjuarai Liga Thailand, Piala FA, serta Piala Raja.

Halaman:
1 2
      
