6 Pemain Timnas Filipina yang Ternyata Banyak Bermain di Liga Indonesia, Nomor 1 Bela RANS Nusantara

6 Pemain Timnas Filipina yang ternyata banyak bermain di Liga 1 Indonesia. (Foto: Instagram/persib)

TERDAPAT 6 pemain Timnas Filipina yang ternyata bermain di Liga Indonesia musim 2023-2024. Hal ini dapat menjadi sebuah keuntungan bagi Timnas Indonesia, namun bisa juga menjadi sebuah kerugian.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia dan Timnas Filipina akan saling bersua di laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim mengincar kemenangan mutlak di laga ini.

Pasalnya, di laga pertama, baik Indonesia maupun Filipina harus menelan kekalahan. Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 5-1 dari Timnas Irak. Sebaliknya, Filipina harus menyerah dengan skor 2-0 dari Vietnam.

Menjelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina yang akan digelar pada Selasa, 21 November 2023 di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Timnas Indonesia dihadapkan dengan satu kendala, yakni banyaknya pemain Timnas Filipina yang bermain di Liga 1 Indonesia musim 2023-2024.

Tercatat, ada total 6 pemain The Azkals -julukan Timnas Filipina- yang merumput di Liga Indonesia. Berikut adalah daftarnya.

6. Christian Rontini





Pemain Timnas Filipina yang bermain di Liga Indonesia pertama adalah Christian Rontini. Pemain kelahiran Bagno a Ripoli, Italia pada 20 Juli 1999 saat ini merupakan bagian dari klub Persita Tangerang.

Christian Rontini adalah seorang bek tengah yang cukup tangguh. Tercatat, Rontini telah bermain sebanyak 17 laga bersama Laskar Pendekar Cisadane dan mengemas 3 gol. Di laga menghadapi Vietnam, dirinya juga turun sebagai pemain utama Timnas Filipina.

5. Carli De Murga

Berikutnya ada nama Carli De Murga, pemain berusia 34 tahun yang saat ini berseragam Barito Putera. Meski sudah cukup tua, namun Carli de Murga menjadi andalan di skuad Barito Putera dan sukses membuat Laskar Antasari menghuni papan atas klasemen Liga 1.

Sayangnya, di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam, Carli de Murga tidak diturunkan dan hanya duduk di bangku cadangan.