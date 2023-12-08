Kapan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Disumpah sebagai WNI?

KAPAN Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On disumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)? Proses naturalisasi kedua pemain keturunan Indonesia itu untuk menjadi WNI memang sudah dalam tahap akhir usai disetujui oleh DPR RI pada Selasa (5/12/2023) lalu.

Langkah berikutnya, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On menunggu surat Keputusan Presiden RI (Keppres RI) yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu, kedua pemain abroad yang berkarier di Eropa tersebut akan melalui langkah terakhir yakni mengambil sumpah sebagai WNI.

Namun, belum ada jadwal tentang pengambilan sumpah sebagai WNI untuk Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On hingga Jumat (8/12/2023) pagi WIB. Hal itu dilaporkan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @futboll.indonesiaa.

“Waktu semakin mepet, belum ada kejelasan tentang sumpah WNI (untuk) Jay Idzes dan Nathan Tjoe, apakah Keppres belum terbit?,” tulis laporan akun Instagram @futboll.indonesiaa.

Hingga artikel ini ditulis, belum ada kabar terbaru terkait kapan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On disumpah sebagai WNI. Yang jelas, proses naturalisasi mereka diharapkan segera rampung sebelum batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 yakni pada 12 Desember 2023.

Sementara itu, pemain keturunan lainnya yakni Justin Hubner sudah resmi menyandang paspor Indonesia usai melaksanakan sumpah WNI pada Rabu (6/12/2023). Bek Wolverhampton Wanderers itu berpotensi bisa tampil di Piala Asia 2023.