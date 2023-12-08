Jay Idzes dan Nathan Tjoe Diragukan Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Ivar Jenner dan Shayne Pattynama Siap Jadi Andalan!

JAY Idzes dan Nathan Tjoe-A-On diragukan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebaliknya, Ivar Jenner dan Shayne Pattynama siap jadi andalan skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong.

Jay Idzes yang bermain untuk klub Serie-B Italia, Venezia, dan Nathan Tjoe-A-On di Swansea City (Liga 2 Inggris) merupakan pemain keturunan Indonesia. Keduanya sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On baru disetujui oleh DPR RI pada Selasa (5/12/2023). Selanjutnya, Jay dan Nathan tinggal menunggu Keputusan Presiden RI (Keppres RI) dan mengambil sumpah sebagai WNI.

Akan tetapi, hingga Jumat (8/12/2023) pagi WIB, belum ada jadwal pengambilan sumpah kedua pemain keturunan tersebut, menurut laporan akun Instagram @futboll.indonesiaa. Sehingga, Jay dan Nathan diragukan bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Pasalnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus mendaftarkan skuadnya pada 10 Desember 2023 mendatang. Adapun, batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 yakni pada 12 Desember 2023.

Sehingga, kemungkinan besar pendaftaran Nathan dan Jay tidak terkejar. Berbanding terbalik dengan dua pemain keturunan lainnya yakni Ivar Jenner dan Shayne Pattynama, keduanya siap untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.