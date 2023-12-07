Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikejar Deadline, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Absen Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:30 WIB
Dikejar Deadline, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Absen Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?
Proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On terancam tak tepat waktu (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

DIKEJAR deadline, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On terancam absen bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kedua pemain sedang menjalani proses naturalisasi namun belum ada jadwal pengambilan sumpah hingga kini.

Pada Selasa (5/12/2023) kemarin, proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On disetujui oleh DPR RI. Dengan demikian, Jay dan Nathan semakin dekat untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Nathan Tjoe-A-On

Kini, Jay dan Nathan menunggu Keputusan Presiden RI (Keppres RI) dari Presiden Joko Widodo. Setelah itu, baru mereka bisa disumpah menjadi WNI.

Namun demikian, hingga Kamis (7/12/2023) ini, belum ada jadwal pengambilan sumpah kedua pesepakbola keturunan tersebut. Hal itu dibeberkan oleh akun Instagram @futboll.indonesiaa.

Dalam situasi ini, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On berpotensi absen membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab, Shin Tae-yong harus mengajukan skuadnya pada tanggal 10 Desember 2023 mendatang.

