Dikejar Deadline, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Absen Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

Proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On terancam tak tepat waktu (Foto: Instagram/erickthohir)

DIKEJAR deadline, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On terancam absen bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kedua pemain sedang menjalani proses naturalisasi namun belum ada jadwal pengambilan sumpah hingga kini.

Pada Selasa (5/12/2023) kemarin, proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On disetujui oleh DPR RI. Dengan demikian, Jay dan Nathan semakin dekat untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kini, Jay dan Nathan menunggu Keputusan Presiden RI (Keppres RI) dari Presiden Joko Widodo. Setelah itu, baru mereka bisa disumpah menjadi WNI.

Namun demikian, hingga Kamis (7/12/2023) ini, belum ada jadwal pengambilan sumpah kedua pesepakbola keturunan tersebut. Hal itu dibeberkan oleh akun Instagram @futboll.indonesiaa.

Dalam situasi ini, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On berpotensi absen membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab, Shin Tae-yong harus mengajukan skuadnya pada tanggal 10 Desember 2023 mendatang.