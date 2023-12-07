4 Pesepakbola Kenamaan Dunia Ini Ternyata Punya Bisnis Kopi, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia!

4 pesepakbola kenamaan dunia ini ternyata punya bisnis kopi menarik diulas. Sebab, usaha kopi sendiri sangat menggiurkan belakangan ini seingga kian menjamur di berbagai kota.

Beberapa pesepakbola kenamaan dunia pun ternyata juga turut berkecimpung dalam usaha bisnis kopi. Lantas siapa saja mereka? Berikut 4 pesepakbola kenamaan dunia ini ternyata punya bisnis kopi.

4. Simon Mignolet





Pesepakbola kenamaan dunia bernama Simon Mignolet ternyata diam-diam juga membangun sebuah tempat usaha kopi. Bisnis itu dinamainya ‘Twenty Two Coffee’. Usaha kopi ini sudah dijalaninya sejak 2016.

Usahanya sontak jadi sorotan karena kepopuleran Simon Mignolet sendiri. Dia diketahui pernah membela sederet klub top, salah satunya Liverpool.

3. Hamka Hamzah





Kemudian, ada Hamka Hamzah. Pesepakbola ternama Indonesia ini diketahui juga memiliki usaha kopi yang cukup sukses bernama Warkop 23.

Kafe satu ini ada di dua tempat, yakni di kota Makassar dan Malang. Usaha yang dilakoni oleh eks pemain Timnas Indonesia ini sangat ramai pengunjung karena nuansa yang dirasakan nyaman untuk disinggahi.