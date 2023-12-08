Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Penyebab Radja Nainggolan Alami Cedera Betis Usai Latihan Bersama Bhayangkara FC

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |09:27 WIB
Ini Penyebab Radja Nainggolan Alami Cedera Betis Usai Latihan Bersama Bhayangkara FC
Pemain Bhayangkara FC, Radja Nainggolan. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
A
A
A

PAREPARE – Penggawa anyar Bhayangkara FC, Radja Nainggolan mengalami cedera usai menjalani latihan perdana di Parepare, Sulawesi Selatan. Menurut pemaparan pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez, penyebab Radja cedera nyeri betis karena merasa kelelahan.

Sebelum bergabung ke skuad Bhayangkara FC, Radja sempat berstatus tanpa klub kurang lebih setengah musim lamanya. Tak ayal, kondisi fisik Radja tampak belum bugar.

Terbukti, Radja langsung mengalami cedera betis usai latihan perdana bersama tim Bhayangkara FC jelang laga kontra PSM Makassar pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Pemain yang juga pernah memperkuat Cagliari ini pun harus dipulangkan ke Jakarta untuk menjalani terapi.

“Pasca latihan perdana (Radja) ada sedikit nyeri di betis, hari ini (kemarin) terapi,” kata Sumardji, COO Bhayangkara FC kala dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Jumat (8/12/2023).

Radja Nainggolan

Pada konferensi pers jelang laga kontra PSM Makassar, Mario Gomez membenarkan bahwa Radja dicoret dari skuad. Adapun laga kontra tim berjuluk Juku Eja akan digelar pada Jumat (8/12/2023) malam WIB.

