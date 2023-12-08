Target AC Milan di Liga Italia 2023-2024, Stefano Pioli: Minimal Tembus 4 Besar!

TARGET AC Milan di Liga Italia 2023-2024 dibongkar sang pelatih, Stefano Pioli. Dia menegaskan target minimal AC Milan di musim ini adalah menembus 4 besar.

Stefano Pioli menilai target itu penting dicapai agar timnya tetap tampil di Liga Champions 2024-2025. Saat ini, Rossoneri -julukan AC Milan- pun masih berada di jalur tersebut.

AC Milan kini berada di posisi ketiga pada klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Mereka total sudah meraih 29 poin sampai pekan ke-16.

Stefano Pioli menyadari persaingan gelar juara Liga Italia 2023-2024 pastinya tidak akan mudah. Tetapi, dia tetap akan berjuang. Jadi, dia memasang target minimal agar timnya tidak terlempar dari empat besar klasemen.

"Tujuan minimumnya adalah mencapai empat besar, namun kami ingin melakukan sesuatu yang lebih," kata Stefano Pioli, dilansir dari laman Tuttomercato, Jumat (8/12/2023).

"Masih terlalu banyak pertandingan tersisa untuk membuat peringkat yang pasti," lanjutnya.