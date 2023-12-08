Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Robert Lewandowski Buka Suara soal Rencana Pensiun: Saya Masih Punya Gairah Besar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |22:14 WIB
Robert Lewandowski Buka Suara soal Rencana Pensiun: Saya Masih Punya Gairah Besar!
Robert Lewandowski kala membela Barcelona. (Foto: Reuters)
BARCELONA – Pemain Barcelona, Robert Lewandowski, angkat bicara soal rencana pensiun dari dunia sepakbola. Dia mengaku sudah memikirkan soal pensiu, tetapi belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebagaimana diketahui, Lewandowski sudah tidak muda lagi sebagai pemain sepakbola. Sebab, usianya kini sudah 35 tahun.

Meski begitu. Robert Lewandowski mengatakan saat ini memang belum mau berhenti bermain sepakbola. Sebab, dia nilai masih bergairah untuk bersaing mendapatkan berbagai prestasi.

"Saya masih memiliki gairah besar dalam diri saya," kata Robert Lewandowski, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
