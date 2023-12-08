Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Kesulitan Tembus 4 Besar Liga Inggris 2023-2024, Erik Ten Hag Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |16:45 WIB
Manchester United Kesulitan Tembus 4 Besar Liga Inggris 2023-2024, Erik Ten Hag Bilang Begini
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United sejauh ini masih kesulitan menembus empat besar Liga Inggris 2023-2024. Menanggapi kondisi itu, pelatih Man United, Erik Ten Hag mengakui sulit untuk bisa memasuki posisi empat besar tersebut, namun ia tetap percaya diri pasukannya mampu mencapainya.

Saat ini tim asal Kota Manchester itu berada di posisi keenam klasemen dengan 27 poin. Poin itu dari sembilan kemenangan dan enam kekalahan.

Erik Ten Hag mengatakan kondisi saat ini tidak sesuai harapannya. Namun, perlahan timnya mulai menemukan jati diri dengan dukungan dari suporter dan akan terus bangkit.

“Saya tahu ini tidak akan mudah, tapi ini adalah klub hebat dengan basis penggemar yang hebat," kata Erik Ten Hag dilansir dari Tuttomercato, Jumat (8/12/2023).

Manchester United

Pelatih asal Belanda itu mengatakan memang timnya ada pula yang memberikan kritikan saat kondisi sulit dialami. Namun, dia pastikan itu adalah kondisi yang cukup wajar dan Manchester United selalu siap dengan adanya kritikan.

Halaman:
1 2
      
