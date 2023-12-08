Chelsea Kalah Tipis 1-2 dari Manchester United, Begini Reaksi Mauricio Pochettino

MANCHESTER – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, bereaksi atas kekalahan timnya dari Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pochettino mengakui Man United tampil lebih baik ketimbang Chelsea.

Chelsea sendiri dinilai tampil berbanding terbalik dengan para pemain Man United. Pochettino menilai anak asuhnya tampil amat lesu.

“Kecewa karena kami tidak memulai pertandingan dengan baik dan rasanya mereka memulai lebih baik dari kami, lebih banyak energi dari kami, kami tidak menyamai energi mereka. Saya pikir mereka lebih baik,” kata Pochettino, dilansir Football London, Kamis (7/12/2023).

“Kami mempunyai beberapa peluang, tetapi tidak cukup untuk kembali bermain. Secara keseluruhan, menurut saya perasaan saya adalah mereka lebih baik dari kami,” sambungnya.