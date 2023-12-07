Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akun Fanbase Thailand Sarankan Pratama Arhan Gabung BG Pathum: Lemparan Mautnya Bisa Jadi Senjata Berbahaya!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |10:56 WIB
Akun Fanbase Thailand Sarankan Pratama Arhan Gabung BG Pathum: Lemparan Mautnya Bisa Jadi Senjata Berbahaya!
Pratama Arhan tak lagi beli Tokyo Verdy. (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

PATHUM THANI – Akun sepakbola Thailand di media social X (Twitter), @ThaiFootballs menyarankan agar Pratama Arhan bergabung ke klub Thailand, BG Pathum. Sebab akun sepakbola tersebut menilai pemain Timnas Indonesia itu akan lebih sering dimainkan karena memiliki lemparan maut yang berbahaya.

Seperti yang diketahui, Pratama Arhan akan segera cabut dari Tokyo Verdy. Sejauh ini pun ia belum menentukan akan ke mana dirinya usai meninggalkan klub kasta kedua di Liga Jepang tersebut.

Menanggapi kabar Pratama Arhan yang akan segera menganggur, @ThaiFootball berharap bek kiri Timnas Indonesia itu bisa bergabung dengan menyebut lemparan ke dalam maut Arhan akan memanjakan para penyerang BG Pathum mulai dari Victor Cardozo, Ikhsan Fandi hingga Teerasil Dangda.

“Saya harap @bgpuofficial tandatangani dia (Arhan). Mereka (BG Pathum) kurang dalam di posisi bek kiri. Apalagi jika skill lemparan jauh Pratama dipadukan dengan sundulan Cardozo, Fandi, Teerasil,” tulis All Things Thai Football dalam cuitannya, Kamis (7/12/2023).

Lini depan BG Pathum diyakini akan lebih berbahaya jika Arhan bergabung. Sebab para penyerang BG Pathum piawai dalam duel udara, sehingga lemparan jauh Arhan bisa dimaksimalkan

Pratama Arhan

“Itu akan menjadi senjata paling berbahaya yang bisa kamu bayangkan,” tutup akun itu.

Halaman:
1 2
      
