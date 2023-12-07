3 Pemain Timnas Indonesia yang Terancam Posisinya Setelah Kehadiran Justin Hubner, Nomor 1 Pernah Jegal Lionel Messi!

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang terancam posisinya setelah kehadiran Justin Hubner akan diulas Okezone. Bek Wolverhampton Wanderers ini merupakan sosok pemain yang keturunan potensial meski masih berusia 20 tahun.

Buktinya, Justin Hubner dipercaya sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U-21 dan kerap tampil sebagai starter. Tercatat, bek kelahiran Belanda itu selalu tampil penuh dari sembilan laga yang dimainkan dan mengemas tiga gol di Liga Inggris U-21 2023-2024.

Justin Hubner memang belum mencatatkan debutnya bersama Wolves senior. Namun, bek berusia 20 tahun itu sempat masuk tim Wolves senior dalam laga kontra Arsenal di Liga Inggris 2023-2024, Sabtu (2/12/2023) meski tidak diturunkan.

Baca Juga:

Justin Hubner sendiri sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Rabu (6/12/2023) usai mengambil sumpahnya di Kemenkumham. Dengan demikian, Hubner berpotensi akan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar.

Jika Justin Hubner sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia, maka ada 3 pemain yang terancam posisinya setelah kehadiran bek 20 tahun itu. Dalam hal ini, ketiga pemain tersebut yang dipanggil Shin Tae-yong ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia November 2023 lalu. Siapa saja?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Terancam Posisinya Setelah Kehadiran Justin Hubner:

3. Andy Setyo (Persikabo 1973)





Andy Setyo merupakan bek milik Persikabo 1973. Pemain 26 tahun ini sempat dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk melakoni dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Namun, ia batal ikut karena mengalami cedera.

Di Liga 1 2023-2024, Andy Setyo hanya mencatat 12 laga dan 1 gol bersama Persikabo hingga pekan ke-21. Di Timnas Indonesia, ia baru mencatatkan 2 caps. Situasi dan statistik di atas bisa saja membuat posisinya terdepak di Timnas Indonesia.