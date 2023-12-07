Advertisement
LIGA INDONESIA

Penerapan VAR di Liga 1 2023-2024: PT LIB Tak Tutup Kemungkinan Pakai Wasit Asing

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |02:06 WIB
Penerapan VAR di Liga 1 2023-2024: PT LIB Tak Tutup Kemungkinan Pakai Wasit Asing
Ilustrasi penggunaan VAR di pertandingan sepakbola. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Humas PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabina Katya, menyatakan tidak menutup kemungkinan menggunakan wasit asing untuk penerapan video assistant referee (VAR) di Liga 1 2023-2024. Langkah itu siap diambil jika wasit lokal belum memungkinkan saat ini.

Sebagaimana diketahui, PT LIB dan PSSI sedang melakukan rangkain pelatihan untuk wasit-wasit lokal untuk penerapan VAR. Langkah ini siap diambil agar para pengadil langapan benar-benar siap dilibatkan secara langsung.

Penggunaan VAR

Sabina Katya mengatakan penggunaan wasit asing memang belum bisa dipastikan untuk saat ini. Namun, berbagai upaya akan dilakukan demi VAR dapat berjalan efektif dan maksimal.

"Bisa jadi (menggunakan wasit asing). Kami masih menunggu hasil (pelatihan)," kata Sabina Katya di Jakarta, Rabu 6 Desember 2023.

"Jadi, sekarang sudah mulai masuk ke tahap dua, di mana wasit asisten wasit dan replay operator yang terkurasi. Mereka dibekali latihan lagi untuk selanjutnya ada simulasi di lapangan," lanjutnya.

Topik Artikel :
liga 1 PT LIB VAR
