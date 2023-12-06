Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penarapan VAR di Liga 1 2023-2024: Masih Sesuai Rencana pada Februari 2024 hingga PT LIB Terus Koordinasi dengan FIFA!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |18:28 WIB
Penarapan VAR di Liga 1 2023-2024: Masih Sesuai Rencana pada Februari 2024 hingga PT LIB Terus Koordinasi dengan FIFA!
Ilustrasi penggunaan VAR di pertandingan sepakbola. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Humas PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabina Katya, menyatakan penerapan video assistant referee (VAR) di Liga 1 2023-2024 masih rencana awal. Teknologi itu rencananya akan dipakai pada Februari 2024.

Dengan begitu, pihak PT LIB kini terus melakukan berbagai persiapan. PT LIB pun sudah menyiapkan 15 unit VAR. Sebanyak 12 unit akan mobile, sementara 3 unit direncanakan menetap di stadion yang berada di Solo, Bali, dan Bandung.

Penggunaan VAR

Sabina Katya mengatakan persiapan VAR sudah memasuki tahapan kedua dalam pelatihan VAR yang melibatkan wasit-wasit Liga 1. Dengan begitu, para wasit dapat terbiasa dengan teknologi itu.

"Jadi, sekarang sudah mulai masuk ke tahap dua, di mana wasit asisten wasit dan replay operator yang terkurasi. Mereka dibekali latihan lagi untuk selanjutnya ada simulasi di lapangan," ujar Sabina Katya di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sabina Katya PT LIB VAR liga 1
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657909/barcelona--real-madrid-jadi-sorotan-nonton-streaming-laliga-di-vision-znh.webp
Barcelona & Real Madrid Jadi Sorotan! Nonton Streaming LaLiga di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_basket_putra_indonesia_foto_ig_at_perbasi.jpg
Timnas Basket Indonesia Amankan Perunggu SEA Games 2025 usai Libas Malaysia 80-68
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement