Penarapan VAR di Liga 1 2023-2024: Masih Sesuai Rencana pada Februari 2024 hingga PT LIB Terus Koordinasi dengan FIFA!

JAKARTA – Humas PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabina Katya, menyatakan penerapan video assistant referee (VAR) di Liga 1 2023-2024 masih rencana awal. Teknologi itu rencananya akan dipakai pada Februari 2024.

Dengan begitu, pihak PT LIB kini terus melakukan berbagai persiapan. PT LIB pun sudah menyiapkan 15 unit VAR. Sebanyak 12 unit akan mobile, sementara 3 unit direncanakan menetap di stadion yang berada di Solo, Bali, dan Bandung.

Sabina Katya mengatakan persiapan VAR sudah memasuki tahapan kedua dalam pelatihan VAR yang melibatkan wasit-wasit Liga 1. Dengan begitu, para wasit dapat terbiasa dengan teknologi itu.

"Jadi, sekarang sudah mulai masuk ke tahap dua, di mana wasit asisten wasit dan replay operator yang terkurasi. Mereka dibekali latihan lagi untuk selanjutnya ada simulasi di lapangan," ujar Sabina Katya di Jakarta, Rabu (6/12/2023).