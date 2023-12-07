4 Pemain Malas Ini Layak Ditendang dari Manchester United, Nomor 1 Andre Onana

PERFORMA Manchester United di musim 2023-2024 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bagaimana tidak, disinyalir, ada beberapa pemain Setan Merah – julukan Manchester United – yang dikenal malas dan layak di tendang dari klub.

Lantas siapa saja pemain malas yang pantas ditendang dari Manchester United? Simak ulasan satu ini selengkapnya untuk mengetahui informasi seutuhnya.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (07/12/2023) terkait pemain malas yang layak di tendang dari Manchester United.

4 Pemain Malas Ini Layak Ditendang dari Manchester United

4. Marcus Rashford





Pemain pertama yang malas dan layak ditendang dari Manchester United yakni Marcus Rashford. Bagaimana tidak dirinya kerap disoroti bersikap malas-malasan ketika sedang bertanding di lapangan hijau. Dalam beberapa momen ketika Setan Merah diserang oleh musuh, Rashford kerap terlihat hanya berjalan jogging kecil bahkan berjalan tidak membantu menghalau serangan musuh.

3. Antony Martial





Pemain malas kedua yang layak ditendang dari klub Setan Merah yaitu Anthony Martial. Sebab dirinya memiliki performa sangat buruk dalam permainan sepekan terakhir.

Hal itu terlihat ketika Manchester United takluk 0-1 dari Newcastle United pada akhir pekan. Penampilan yang sama juga terlihat ketika Setan Merah ditahan Galatasaray 3-3 yang membuat mereka sulit lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024.