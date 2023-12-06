Jadwal Pengambilan Sumpah WNI Justin Hubner Hari Ini

JADWAL pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan dilakukan Justin Hubner hari ini, Rabu (6/12/2023) telah diketahui. Calon pemain Timnas Indonesia itu akan melakukan sumpah WNI itu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam) DKI Jakarta.

Seperti yang diketahui, Hubner tinggal selangkah lagi resmi menjadi WNI dan bisa memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Untuk bisa mendapatkan paspor Indonesia, Hubner tinggal melakukan sumpah WNI.

Hubner pun diketahui sudah tiba di Tanah Air pada dini hari tadi. Pemain Wolverhampton Wanderers itu menjalani perjalanan dari Inggris ke Indonesia.

Rencananya, menurut laporan dari Kemenhumkan Indonesia, pengambilan sumpah janji setia pewarganegaraan itu akan dilakukan mulai pukul 09.30 WIB. Hubner pun akan menggunakan jas warna hitam dengan dilengkapi dasi merah dan kopiah.

Pemain bernama lengkap Justin Quincy Hubner tersebut pun akan pindah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Hal itu dilakukan karena Hubner akan membela Timnas Indonesia.

Hubner sendiri bermain sebagai bek tengah. Diharapkan kehadirannya dapat memperkuat lini pertahanan skuad Garuda.