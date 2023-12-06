Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |05:49 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023, Live di RCTI!
Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di RCTI tersebut merupakan matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 dan akan berlangsung pada Jumat 19 Januari 2024.

Seperti yang diketahui Piala Asia 2023 awalnya direncanakan digelar di China pada 16 Juni sampai 16 Juli 2023. Namun, karena alasan pandemi Covid-19 di China, Federasi Sepakbola Asia (AFC) memilih mengganti tuan rumah dari ajang Piala Asia 2023 tersebut.

Empat negara kala itu mengajukan banding, yakni Australia, Indonesia, Qatar, dan Korea Selatan. Singkat cerita pada akhirnya Qatar yang memenangkan bidding tersebut dan dengan berbagai alasan Piala Asia 2023 diputuskan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2023.

Sejak 11 Mei 2023 lalu pun drawing telah dilakukan di Doha, Qatar. Hasilnya Timnas Indonesia yang berada di pot 4 masuk ke Grup D yang berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Bagi pencinta sepakbola Tanah Air, laga melawan Vietnam menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti. Sebab tim berjuluk Golden Star Warriors tersebut merupakan salah satu rival Garuda di Asia Tenggara.

Terkhusus untuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, laga melawan Vietnam nanti menjadi ajang pembuktian untuknya. Hal itu dikarenakan semenjak menangani Timnas Indonesia, ia selalu gagal mengalahkan Vietnam.

Halaman:
1 2
      
