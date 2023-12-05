Pakar Sepakbola Asal Inggris: Timnas Indonesia Seharusnya Jadi Salah Satu Tim Top Asia

Timnas Indonesia akan berlaga di ajang Piala Asia 2023 pada Januari mendatang (Foto: PSSI)

PAKAR sepakbola asal Inggris, Steve Darby, menilai Timnas Indonesia seharusnya bisa jadi salah satu tim top di Asia. Hal itu disampaikan Darby jelang gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari mendatang.

Dilansir dari laman Sports442, Selasa (5/12/2023), Darby melihat Indonesia punya dua faktor pendukung. Pertama adalah populasi dan kualitas pemain yang dinilainya cukup baik.

"Indonesia memiliki populasi dan kualitas pemain yang baik sehingga harus masuk dalam daftar tim-tim top Asia," kata Darby.

Kembali berbicara mengenai Piala Asia 2023, Darby mengatakan Jepang kemungkinan besar masih jadi tim terkuat di Grup D. Sementara tiga tim lain yakni Indonesia, Vietnam dan Irak punya peluang yang sama besarnya.

"Kita harus realistis bahwa Jepang akan menjadi tim teratas di grup. Baik Irak maupun Indonesia akan sulit diprediksi," ujarnya lagi.