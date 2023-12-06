Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Istiklol vs Al Nassr di Liga Champions Asia 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Faris Najd Diimbangi 1-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |01:57 WIB
Hasil Istiklol vs Al Nassr di Liga Champions Asia 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Faris Najd Diimbangi 1-1
Istiklol vs Al Nassr di Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Instagram/Al Nassr)
TAJIKISTAN - Al Nassr bertamu ke markas klub Tajikistan, Istiklol pada laga terkahir Grup E Liga Champions Asia 2023-2024. Kedua tim bermain di Central Repbulican Stadium, Rabu (6/12/2023) dini hari WIB.

Faris Najd -julukan Al Nassr- tanpa diperkuat megabintang mereka, Cristiano Ronaldo yang dikabarkan kurang fit. Sempat tertinggal lebih dulu, Al Nassr harus puas berbagi angka di markas lawan usai bermain 1-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pelatih Luis Castro menurunkan semua pemain lokal Arab Saudi untuk menghadapi Istiklol di babak pertama. Kubu tuan rumah yang tampil percaya diri langsung memanfaatkan peluang untuk menekan.

Istiklol bermain efektif di babak pertama. Namun, pertahanan rapat para pemain belakang Al Nassr masih belum bisa ditembus tim tuan rumah.

Gol yang ditunggu-tunggu baru terjadi di menit ke-32. Alisher Dzhalilov membawa Istiklol unggul 1-0 di babak pertama. Skor bertahan sampai turun minum.

Halaman:
1 2
      
