HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bawa-Bawa Mantan Pemain Persib Bandung dan Persija Jakarta, Ini Alasan Radja Nainggolan Mau Berkarier di Liga 1 Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:11 WIB
Bawa-Bawa Mantan Pemain Persib Bandung dan Persija Jakarta, Ini Alasan Radja Nainggolan Mau Berkarier di Liga 1 Indonesia
Radja Nainggolan siap membela Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

INI alasan Radja Nainggolan mau berkarier di Liga 1 Indonesia. Dalam memaparkan alasannya, eks pemain Inter Milan itu membawa-bawa mantan pemain Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Ya, Radja Nainggolan resmi gabung klub Indonesia, yakni Bhayangkara FC. Kedatangannya diumumkan secara resmi oleh Bhayangkara FC pada Senin 4 Desember 2023.

Radja Nainggolan

Tetapi, Radja Nainggolan mengaku masih buta soal kompetisi Liga 1. Eks gelandang AS Roma itu hanya mengetahui bahwa ada dua mantan rivalnya yang pernah berkarier di Indonesia. Mereka adalah Michael Essien dan Marco Motta.

Michael Essien sendiri memang pernah bermain di Indonesia. Usai membela klub-klub top Eropa, seperti Chelsea, Real Madrid, hingga AC Milan, gelandang asal Ghana itu belabuh ke Persib Bandung pada 2017.

Essien memperkuat Persib Bandung hingga 2018. Selama membela Maung Bandung -julukan Persib Bandung, Essien yang tampil di 30 laga berhasil mencatatkan 5 gol dan 1 assist.

Sementara itu, Marco Motta pernah membela Persija Jakarta. Hal itu terjadi pada 2020 hingga 2022. Selama membela klub asal ibu kota Indonesia itu, Marco Motta mencatatkan 2 gol dan 3 assist dari 31 penampilannya.

“Untuk pertama kali, saya belum pernah tahu tentang Liga Indonesia, saya masih mencari tahu, saya tahu (Michael) Essien pernah main di Indonesia,” kata Radja pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, Senin 4 Desember 2023.

“Saya pernah melawan Essien di Serie A Italia. Saya tahu Marco Motta juga, tapi masalah tahu atau tidak Liga 1 itu masalah belakangan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
