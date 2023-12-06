Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Satu Sifat Radja Nainggolan yang Bisa Bikin Masa Depan Bhayangkara FC Cerah

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |05:53 WIB
Satu Sifat Radja Nainggolan yang Bisa Bikin Masa Depan Bhayangkara FC Cerah
Radja Nainggolan saat masih bermain untuk Inter Milan di Liga Italia (Foto: Sempreinter)
A
A
A

PRESIDEN SPAL, Joe Tacopina mengungkap satu sifat Radja Nainggolan yang bisa membuat masa depan Bhayangkara Presisi Indonesia FC cerah. Adapun sifat yang dimaksud adalah gemar mengasuh para pemain muda.

Ya, Radja sempat membela klub Liga 2 Italia (Serie B) itu selama putaran kedua musim 2022-2023 silam. Meski gagal menyelamatkan SPAL dari zona merah kala itu, Radja meninggalkan kesan positif bagi klub yang bermarkas di Stadio Paulo Mazza itu.

Tacopina selaku Presiden klub tersebut menepis anggapan yang menyebut Radja memiliki kepribadian bengal dan liar di luar lapangan. Justru Tacopina menyebut eks bintang AS Roma dan Inter Milan ini sebagai sosok teladan.

“Sungguh luar biasa, banyak orang mengatakan ada Radja yang baik dan Radja yang buruk dan terkadang dia keluar dari skuad dan dia bisa menjadi orang yang liar dan sebagainya,” kata Tacopina dilansir Sempre Inter, Selasa (12/5/2023).

“Meskipun dia adalah pemain kelas dunia. Tapi dia adalah teladan. Dia telah menjadi pemimpin di lapangan, keahliannya jelas unik,” imbuhnya.

Tacopina menyebut satu sifat Radja yang bisa membuat masa depan Bhayangkara FC cerah. Menurutnya, Radja gemar momong alias mengasuh para pemain muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657451/modern-pentathlon-raih-medali-ke79-untuk-indonesia-satu-keping-lagi-capai-target-jtc.jpg
Modern Pentathlon Raih Medali ke-79 untuk Indonesia, Satu Keping Lagi Capai Target!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasa.jpg
Drama Tiga Gim! Jafar/Felisha Tumbang dari Ganda Campuran Malaysia di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement