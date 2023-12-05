Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Spanyol Jumpa Italia di Fase Grup Piala Eropa 2024, Luis De La Fuente Tak Senang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |00:02 WIB
Timnas Spanyol Jumpa Italia di Fase Grup Piala Eropa 2024, Luis De La Fuente Tak Senang
Luis De La Fuente tak senang Timnas Spanyol jumpa Italia di fase grup Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)
TIMNAS Spanyol jumpa Italia di fase grup Piala Eropa 2024, Luis De La Fuente tak senang. Menurut De La Fuente, tak ada tim yang mau segrup dengan Gli Azzurri – julukan Italia – di fase grup Piala Eropa 2024.

La Furia Roja – julukan Timnas Spanyol – dipastikan melaju ke putaran final sebagai juara Grup A dari babak kualifikasi. Hal itu menyebabkan mereka berada di pot 1. Namun, Italia yang notabenenya adalah juara bertahan, harus berada di pot 4 karena lolos dari kualifikasi dengan kriteria pas-pasan.

Timnas Italia

De La Fuente mengatakan bahwa tidak ada yang ingin tergabung dengan Italia. Pasalnya, skuad berjuluk Gli Azzurri itu merupakan tim tangguh yang juga pernah menyabet gelar juara pada edisi 2020. Meski begitu, dia juga mengakui kekuatan yang dimiliki Kroasia dan Albania.

“Tidak ada yang ingin mendapatkan Italia karena mereka adalah tim hebat yang benar-benar bersaing di turnamen,” tutur De La Fuente, dilansir dari Football Italia, Senin (4/12/2023).

“Kroasia juga telah memperoleh hasil luar biasa selama bertahun-tahun dengan beberapa pemain hebat. Begitu juga Albania, mereka menempati posisi pertama di grup kualifikasi mereka,” sambungnya.

Ahli strategi berusia 62 tahun itu mengakui bahwa Spanyol tergabung dalam grup yang sulit. Tapi De La Fuente mengatakan kalau pastinya kontestan di Grup B ketar-ketir karena akan bersua La Roja. Dia siap untuk memoles skuadnya sebaik mungkin agar bisa unjuk gigi di Piala Eropa 2024.

