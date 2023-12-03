5 Negara Kuda Hitam di Piala Eropa 2024, Nomor 1 Incar Trofi Kedua

Lima negara kuda hitam siap mengejutkan di Piala Eropa 2024 (Foto: UEFA)

BERIKUT lima negara kuda hitam di Piala Eropa 2024. Turnamen bergengsi Benua Biru itu akan digelar pada musim panas tahun depan di Jerman.

Seperti biasa, menarik untuk bicara tim kuda hitam di setiap turnamen termasuk Piala Eropa. Sebab, kehadiran tim-tim tersebut akan menambah seru ajang sepakbola itu.

Lalu, siapa saja lima negara kuda hitam di Piala Eropa 2024? Berikut ulasannya.

5. Timnas Skotlandia

Scott McTominay dan kawan-kawan tampil mengejutkan di babak kualifikasi Piala Eropa 2024. Mereka sukses finis kedua di Grup A di bawah Timnas Spanyol, serta mengangkangi Timnas Norwegia yang diperkuat Erling Haaland.

Bahkan, Skotlandia hanya sekali kalah di babak kualifikasi. McTominay pun mencuat sebagai top skor Timnas Skotlandia dengan tujuh gol di fase kualifikasi!

4. Timnas Denmark

Pada Piala Eropa 2020, Tim Dinamit mengejutkan dunia ketika melangkah hingga babak semifinal. Hanya saja, kontroversi laga di Stadion Wembley kontra Timnas Inggris, membuat Denmark tersingkir.

Kini, Denmark bisa kembali menjadi kuda hitam. Rasmus Hojlund dan kawan-kawan finis sebagai juara grup di babak kualifikasi. Patut dinanti seperti apa kejutan yang dihasilkan juara Piala Eropa 1992 itu.