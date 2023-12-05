Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rasmus Hojlund Memble, Manchester United Beli Penyerang Timnas Guinea pada Januari 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:15 WIB
Rasmus Hojlund Memble, Manchester United Beli Penyerang Timnas Guinea pada Januari 2024
Penyerang Manchester United, Rasmus Hojlund (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER united dikabarkan bakal bergerak cepat untuk mendatangkan pemain depan di bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Sejumlah nama pun dikaitkan dengan Setan Merah pada jendel transfer yang dibuka Januari nanti.

Dilansir dari laman the guardian, Rabu (5/12/2023), Setan Merah dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang tengah Stuttgart, Serhou Guirassy. Kehadiran striker asal Guinea itu diharapkan bisa kembali mengembalikan ketajaman di lini depan skuad Erik ten Hag.

Sumber yang sama menyebut Guirassy menjadi target utama Manchester United. Pihak klub tertarik dengan penampilan sang pemain bersama Stuttgart selama musim 2023-24.

Guirassy tercatat telah mencetak 15 gol dalam 10 penampilan Bundesliga musim ini. Dia mencetak 16 gol dan dua assist dalam 11 pertandingan di semua kompetisi selama musim ini.

Rencana Manchester United untuk mendatangkan penyerang baru pada Januari nanti jelas bukan tanpa alasan. Manchester merah saat ini dikatakan tidak memiliki sosok sebagai 'bomber' yang bisa mereka andalkan untuk mencetak gol.

Rekrutan anyar, Rasmus Hojlund, masih belum menunjukkan tajinya bersama Manchester United. Padahal, di awal kedatangannya, pemain asal Denmark itu digadang-gadang bakal jadi penyerang menakutkan di Liga Inggris.

Halaman:
1 2
      
