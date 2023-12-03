Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Bintang Timur Surabaya Hempaskan Sadakata United 5-2

SURABAYA – Bintang Timur Surabaya (BTS) menang telak atas Sadakata United dengan skor 5-2 pada pekan ke-3 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR UNESA, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/12/2023) pukul siang WIB.

Jalannya Pertandingan

BTS langsung menjebol gawang Sadakata United lewat sontekan Marcus Gava disaat laga baru berjalan lima detik. Adapun gol ini sekaligus menjadi gol tercepat di musim ini. Gol cepat tersebut membuat anak asuh dari Diego Rios semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya.

Kiper BTS, Nazil Purnama, melakukan blunder fatal yang membuat Sadakata United mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Blunder yang dilakukan Nazil berhasil dimanfaatkan oleh Faris Riyadi yang tinggal menceploskan bola ke dalam gawang.

Setelah itu, kedua tim bermain sengit guna mencetak gol keunggulan. BTS yang tampil lebih dominan terlihat masih kesulitan untuk bisa menembus rapatnya pertahanan yang dimiliki Sadakata United.

BTS akhirnya mampu berhasil menggandakan keunggulannya menjadi 2-1 lewat gol Sauqy Saud. Tim asal Surabaya itu menambah pundi-pundi golnya berkat gol Dieguinho. Alhasil, BTS unggul sementara di babak pertama dengan skor 3-1.

BTS memulai babak medua dengan baik hingga mampu menambah keunggulan menjadi 4-1 lewat sontekan Fadlan Husein. Unggul tiga gol atas Sadakata United jelas membuat anak asuh Diego Rios itu semakin nyaman dalam melancarkan serangannya.