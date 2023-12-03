Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Kancil WHW Menang Tipis 2-1 atas Halus FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:00 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Kancil WHW Menang Tipis 2-1 atas Halus FC
Kancil WHW menang tipis 2-1 atas Halus FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/Kancil WHW)
A
A
A

SURABAYA – Kancil WHW Pontianak menghadapi Halus FC pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan berlangsung di GOR UNESA, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/12/2023) pukul 11.00 WIB.

Kedua tim bermain dengan tempo cepat sejak awal pertandingan. Kancil WHW berhasil menang tipis 2-1 atas Halus FC di akhir laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kancil WHW mendominasi pertandingan sejak menit awal ketimbang Halus FC. Tim polesan Wahyu Kocoy itu terus menggempur lini pertahanan yang dimiliki Halus FC, namun belum ada yang berbuah gol.

Sementara itu, Halus FC masih mampu menahan semua gempuran yang dilancarkan Kancil WHW. Pertahanan yang dimiliki tim asal Jakarta itu masih cukup kokoh sehingga cukup sulit ditembus lawannya itu.

Halus FC yang praktis mengandalkan serangan balik cepat akhirnya mendapat peluangnya. Tapi sayang Iqbal Pasaribu yang sudah berdiri bebas masih gagal memanfaatkan peluang tersebut dengan baik.

Pertandingan masih berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan. Tapi pada akhirnya, Kancil WHW sukses membuka keran golnya lewat gol Ardian Kaspary di menit akhir babak pertama. Gol itu sekaligus membawa mereka unggul 1-0 atas Halus FC untuk sementara.

Halaman:
1 2
      
