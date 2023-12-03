5 Pelatih Peserta Piala Dunia U-17 2023 yang Puji Indonesia sebagai Penyelenggara, Nomor 1 Tertarik Belajar Bahasa Indonesia

LIMA pelatih peserta Piala Dunia U-17 2023 yang puji Indonesia sebagai penyelenggara akan menjadi pembahasan pada artikel kali ini. Gelaran Piala Dunia U-17 sendiri baru saja selesai pada Sabtu (2/12/2023) kemarin.

Timnas Jerman U-17 keluar sebagai juara usai menumbangkan Prancis U-17 di partai final. Suksesnya gelaran Piala Dunia U-17 2023 membuat Indonesia sebagai tuan rumah banjir pujian, termasuk dari para pelatih tim. Berikut lima pelatih peserta Piala Dunia U-17 2023 yang memuji Indonesia sebagai penyelenggara.

5. Soumalia Coulibaly (Pelatih Timnas Mali U-17)





Timnas Mali U-17 menjadi kejutan dengan merebut tempat ketiga di ajang Piala Dunia U-17 2023. Pencapaian itu terjadi usai Les Aigles tampil superior kala mengalahkan Argentina U-17 dengan skor telak 3-0.

Soumalia Coulibaly selaku pelatih Timnas Mali U-17 menyebut beberapa faktor yang membuat timnya tampil beringaas saat menghadapi Argentina U-17 di perebutan tempat ketiga. Dia mengatakan salah satunya adalah faktor dukungan dari suporter Indonesia.

"Kami tahu, bahwa sejak pertama hingga laga terakhir, penonton Indonesia sangat men-support kami. Bahkan setelah kami mengalami kekalahan pun (di semifinal), mereka berdiri memberikan tepuk tangan atas penampilan kami," ujarnya.