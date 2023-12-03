Bojan Hodak Beri Sinyal Mainkan 2 Pemain Baru Persib Bandung saat Hadapi PSM Makassar

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi sinyal akan mainkan dua pemain barunya saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Satu pemain hampir pasti tampil, sedangkan satu lagi masih 50-50.

Duel Persib Bandung vs PSM Makassar itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 4 Desember 2023 pukul 19.00 WIB. Dua pemain anyar Pangeran Biru, Stefan Beltrame dan Kevin Ray Mendoza, siap tampil.

Akan tetapi, Hodak menilai dari dua pemain barunya itu, hanya Mendoza yang memiliki peluang besar untuk bermain melawan PSM. Pasalnya, Teja Paku Alam yang selama ini menjadi kiper utama Persib mengalami cedera.

“Ada peluang bagi keduanya, tapi lebih besar peluang untuk Kevin. Teja cedera dua hari pekan ini, jadi peluangnya (untuk bermain) masih fifty-fifty,” kata Hodak di Graha Persib, Bandung, Minggu (3/12/2023).

Pelatih asal Kroasia itu membenarkan Teja sudah mulai berlatih normal dalam dua hari terakhir ini. Karena itu, dia belum memutuskan siapa kiper yang pantas bermain melawan PSM.

“Jadi saya punya masalah bagus di posisi ini karena bisa memainkan keduanya, tidak ada masalah mengenai itu,” tukas pria berusia 52 tahun itu.